СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! найдите сторону квадрата, диагональ которого равна 4 корня из 2
Геометрия
СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! найдите сторону квадрата, диагональ которого равна 4 корня из 2
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Ответ: 4*4=16 16*4=64 64*2=128
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