Вершины треугольника являются точки А (1; 1) В (0; 3) С (-1;-1) определить координаты АВ , ВС, СА
Алгебра
Вершины треугольника являются точки А (1; 1) В (0; 3) С (-1;-1) определить координаты АВ , ВС, СА
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
AB = (-1,2) BC = (-1,-4) CA = (2,2) из конца вычитаем начало))0):**
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