Вершины треугольника являются точки А (1; 1) В (0; 3) С (-1;-1) определить координаты АВ , ВС, СА

Алгебра

Вершины треугольника являются точки А (1; 1) В (0; 3) С (-1;-1) определить координаты АВ , ВС, СА

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