Ко дню рождения Петя хотел купить 3 двухлитровые бутылки газированной воды. Но в м??газине вода была только в бутылках по пол-литра. Петя решил купить столько же воды, но в бутылках по пол-литра. Сколько бутылок он должен купить?

Математика
Ко дню рождения Петя хотел купить 3 двухлитровые бутылки газированной воды. Но в м??газине вода была только в бутылках по пол-литра. Петя решил купить столько же воды, но в бутылках по пол-литра. Сколько бутылок он должен купить?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 бутылки по 2 литра — это 3•2=6 литров. 6:0,5=12 бутылок
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