Ко дню рождения Петя хотел купить 3 двухлитровые бутылки газированной воды. Но в м??газине вода была только в бутылках по пол-литра. Петя решил купить столько же воды, но в бутылках по пол-литра. Сколько бутылок он должен купить?

Математика

Ко дню рождения Петя хотел купить 3 двухлитровые бутылки газированной воды. Но в м??газине вода была только в бутылках по пол-литра. Петя решил купить столько же воды, но в бутылках по пол-литра. Сколько бутылок он должен купить?

Автор: Гость