выпишите слово, в котором правописание суффикса определяется правилом: «В прилагательном, образованном при помощи суффикса -Н- от существительного, основа которого оканчивается на -Н, ...
Русский язык
выпишите слово, в котором правописание суффикса определяется правилом: «В прилагательном, образованном при помощи суффикса -Н- от существительного, основа которого оканчивается на -Н, пишется НН». Это, помнится, был портрет худого старика, у него было странное лицо.А ещё я выбрал фотографию ночного города, который был снят сверху.Огни фар автомобилей вытянулись в длинные линии.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
СТРАНное, ДЛИНные Большими буквами выделены корни, жирным шрифтом суффиксы.
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