вы­пи­ши­те слово, в ко­то­ром пра­во­пи­са­ние суф­фик­са опре­де­ля­ет­ся пра­ви­лом: «В при­ла­га­тель­ном, об­ра­зо­ван­ном при по­мо­щи суф­фик­са -Н- от су­ще­стви­тель­но­го, ос­но­ва ко­то­ро­го окан­чи­ва­ет­ся на -Н, ...

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вы­пи­ши­те слово, в ко­то­ром пра­во­пи­са­ние суф­фик­са опре­де­ля­ет­ся пра­ви­лом: «В при­ла­га­тель­ном, об­ра­зо­ван­ном при по­мо­щи суф­фик­са -Н- от су­ще­стви­тель­но­го, ос­но­ва ко­то­ро­го окан­чи­ва­ет­ся на -Н, пи­шет­ся НН». Это, пом­нит­ся, был порт­рет ху­до­го ста­ри­ка, у него было стран­ное лицо.А ещё я вы­брал фо­то­гра­фию ноч­но­го го­ро­да, ко­то­рый был снят свер­ху.Огни фар ав­то­мо­би­лей вы­тя­ну­лись в длин­ные линии.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
СТРАНное, ДЛИНные Большими буквами выделены корни, жирным шрифтом суффиксы.
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