Помогите пожалуйста с 15 и 18 номером
Русский язык
Помогите пожалуйста с 15 и 18 номером
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Осень(нету ТВ согл), собака( с,б,к), корова(к,р,в) щенок(н,к)
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