На первом этаже школы 9 учебных щпомещений а на втором на 2 больше
Математика
На первом этаже школы 9 учебных щпомещений а на втором на 2 больше
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9+2=11 на втором этаже 11 помещений
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