Разгадайте пж буду благодарен!

Окружающий мир
Разгадайте пж буду благодарен!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) агроном..................
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Помогите срочно!Сегодня пересказ рассказа "три поездки Ильи Муромца"Подскажите п??жалуйста надо кратко пересказать
Ответить
Русский язык
Деревья,недавно потерявшие свои желтые одежды , получили новый пушистый наряд. С??ставьте пожалуйста схему предложения
Ответить
Русский язык
Вы­пи­ши­те слово, пра­во­пи­са­ние ко­то­ро­го опре­де­ля­ет­ся пра­ви­лом: «В отымённых при­ла­га­тель­ных, об­ра­зо­ван­ных от ос­но­вы на -Н пр...
Ответить
Математика
Найти значение выражения: корень квадратный из двух умножить на косинус угла минус 45 градусов
Ответить
Математика
Y дорівнює 2-2x обернена функція
Ответить