Помогите срочно!Сегодня пересказ рассказа "три поездки Ильи Муромца"Подскажите п??жалуйста надо кратко пересказать

Гость: Гость:

Из Мурома-города,из села Карачарова выехал Илья Муромец.Едет в чисто поле,там камень,где написано,если поедет по первой дороге-убит будет,по второй-женится,по третьей-разбогатеет.Не нужна ему жена,не нужно богатство,выбрал ту дорогу,где написано-быть убитому.Едет,только пыль столбом и наехал старый козак на грязи смоленские,где стоят сорок тысяч разбойников.Увидев Илью атаман их приказал грабить Илью-отобрать коня,одежду.Видит Илья,что беда пришла.сказал он разбойникам,что нет у него богатства,одежды дорогой,а есть только конь богатырский и не для красы конь, а "для крепости богатырскоей".Приказывает-таки атаман на Илью напасть,а Илья взял свой шлем богатырский, начал "старенький шеломом помахивать",как в сторону махнет,"так тут улица",а в другую махнет-переулочек.Перебил всю вражью рать,да обратно отправился..Когда подъехал к камню-Латырю,то поехал по той дороге,где женатому быть.Ехал-ехал,видит палаты белокаменные,а там девица красная.Встретила Илью,расспросила у него о нем все.Потом ложит спать его на кровать тесовую,кровать "обманчивую".Но Илья разгадал замысел девицы и бросил ее на эту кровать.Ножки кровати подломились и улетела девица в глубокий погреб.А Илья выпустил из погребов двенадцать молодцев,которые поклонились ему за освобождение. После приехал старый к камню и поехал по дороге,где богатым быть.Наехал он в чистом поле на три погреба,полных драгоценностей и золота серебра,каменьев самоцветных и роздал все беднякам,нищим,сиротам,всем,кто нуждался а на камне написал,что дорога свободна.