Помогите срочно!Сегодня пересказ рассказа "три поездки Ильи Муромца"Подскажите п??жалуйста надо кратко пересказать

Литература
Помогите срочно!Сегодня пересказ рассказа "три поездки Ильи Муромца"Подскажите п??жалуйста надо кратко пересказать
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из Мурома-города,из села Карачарова выехал Илья Муромец.Едет в чисто поле,там камень,где написано,если поедет по первой дороге-убит будет,по второй-женится,по третьей-разбогатеет.Не нужна ему жена,не нужно богатство,выбрал ту дорогу,где  написано-быть убитому.Едет,только пыль столбом и наехал старый козак  на грязи смоленские,где стоят сорок тысяч разбойников.Увидев Илью атаман их приказал грабить Илью-отобрать коня,одежду.Видит Илья,что беда пришла.сказал он разбойникам,что нет у него богатства,одежды дорогой,а есть только конь богатырский и не для красы конь, а "для крепости богатырскоей".Приказывает-таки атаман на Илью напасть,а Илья взял свой шлем богатырский, начал "старенький шеломом помахивать",как в сторону махнет,"так тут улица",а в другую махнет-переулочек.Перебил всю вражью рать,да обратно отправился..Когда подъехал к  камню-Латырю,то поехал по той дороге,где женатому быть.Ехал-ехал,видит палаты белокаменные,а там девица красная.Встретила Илью,расспросила у него о нем все.Потом ложит спать его на кровать тесовую,кровать "обманчивую".Но Илья разгадал замысел девицы и бросил ее на эту кровать.Ножки кровати подломились и улетела девица в глубокий погреб.А Илья выпустил из погребов двенадцать молодцев,которые поклонились ему за  освобождение. После приехал старый к камню и поехал по дороге,где богатым быть.Наехал он в чистом поле на три погреба,полных драгоценностей и золота серебра,каменьев самоцветных и роздал все беднякам,нищим,сиротам,всем,кто нуждался а на камне написал,что дорога свободна.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Деревья,недавно потерявшие свои желтые одежды , получили новый пушистый наряд. С??ставьте пожалуйста схему предложения
Ответить
Русский язык
Вы­пи­ши­те слово, пра­во­пи­са­ние ко­то­ро­го опре­де­ля­ет­ся пра­ви­лом: «В отымённых при­ла­га­тель­ных, об­ра­зо­ван­ных от ос­но­вы на -Н пр...
Ответить
Математика
Найти значение выражения: корень квадратный из двух умножить на косинус угла минус 45 градусов
Ответить
Математика
Y дорівнює 2-2x обернена функція
Ответить
Химия
НУЖНО СЕЙЧАС!!!! МЫ НА УРОКЕ!!!!! ПЖЖЖЖЖ!!!! ИОННОЕ УРАВНЕНИЕ
Ответить