Деревья,недавно потерявшие свои желтые одежды , получили новый пушистый наряд. С??ставьте пожалуйста схему предложения
Русский язык
Деревья,недавно потерявшие свои желтые одежды , получили новый пушистый наряд. С??ставьте пожалуйста схему предложения
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