Площадь территории казахстана составляет 2 7 млн км2. Как эта величина записывантс?? в стандартном виде?
Математика
Площадь территории казахстана составляет 2 7 млн км2. Как эта величина записывантс?? в стандартном виде?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Каждое число, большее 10, можно записать в стандартном виде a х 10ⁿ, где 1 ≤ a ≤ 10 и n — натуральное число. 2.7 млн. км²=2 700 000 км²=2,7*10⁶ км² площадь Казахстана
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