В браслете 17 красных и синих бусинок сколько синих бусинок в браслете если красны?? бусинок на одну брльше чем синих? Запиши только ответ.

Математика
В браслете 17 красных и синих бусинок сколько синих бусинок в браслете если красны?? бусинок на одну брльше чем синих? Запиши только ответ.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
35 бусинок сини 17+17=34+1=35 бусенек
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
В детском было много игрушек ребята играли все вместе им было весело толко дима не играл он собрал около себя целую кучу игрушек и охранял их от ...
Ответить
Математика
Площадь территории казахстана составляет 2 7 млн км2. Как эта величина записывантс?? в стандартном виде? 1)2,7*10^3 км2 2)2,7*10^4 км2 3)2,7*...
Ответить
Математика
X^2+7,3x+2,1=0 решите уравнение разложив левую часть на множители способом группировки
Ответить
Математика
На первом этаже школы 9 учебных щпомещений а на втором на 2 больше
Ответить
Окружающий мир
Разгадайте пж буду благодарен!
Ответить