В браслете 17 красных и синих бусинок сколько синих бусинок в браслете если красны?? бусинок на одну брльше чем синих? Запиши только ответ.

Математика

В браслете 17 красных и синих бусинок сколько синих бусинок в браслете если красны?? бусинок на одну брльше чем синих? Запиши только ответ.

Автор: Гость