Рассчитаете численность сельского населения России 145-100% Х-27%
География
Рассчитаете численность сельского населения России 145-100% Х-27%
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
145-100% Х-27% х=145*27/100=39,15 млн ч
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Литература
Математика
В браслете 17 красных и синих бусинок сколько синих бусинок в браслете если красны?? бусинок на одну брльше чем синих? Запиши только ответ.
Русский язык
В детском было много игрушек ребята играли все вместе им было весело толко дима не играл он собрал около себя целую кучу игрушек и охранял их от ...