Чем измеряется верста
Литература
Чем измеряется верста
Ответ(ы):
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Верста — русская единица измерения расстояния, равная пятистам саженям или тысяче пятистам аршинам (что соответствует нынешним 1066,8 метра, до реформы XVIII века — 1066,781 метра). Упоминается в литературных источниках XI века, в XVII веке окончательно сменила использование термина «поприще» в этом значении.Квадратная верста (250 000 квадратных саженей) равна 1,13806224 км2.
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