Чем измеряется верста

Литература
Чем измеряется верста
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Верста — русская единица измерения расстояния, равная пятистам саженям или тысяче пятистам аршинам (что соответствует нынешним 1066,8 метра, до реформы XVIII века — 1066,781 метра). Упоминается в литературных источниках XI века, в XVII веке окончательно сменила использование термина «поприще» в этом значении.Квадратная верста (250 000 квадратных саженей) равна 1,13806224 км2.

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В клетке было 4 кролика.Четверо детей купили по одному кролику и один остался в клетке.Как это могло случится?
Ответить
Математика
Сверху. помогите!!! Срочно!!!!
Ответить
Биология
Какая птица меньше воробья
Ответить
Математика
65:15=4(остаток 5)-как проверку сделать?
Ответить
Русский язык
Опиши свое любимое украшение(браслет)
Ответить