Чем мода прошлых столетий отличается от соврименной

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Чем мода прошлых столетий отличается от соврименной
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Гость:
Они более крутые))) ⇒⇒⇒⇒←
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