Чем нам нравится праздник Наурыз напишите пожалуйста!!!

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Чем нам нравится праздник Наурыз напишите пожалуйста!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 Как хорошо в весенний праздник Под пенье птиц плясать!Как хорошо в краю родимом.Нам Наурыз встречать. Среди всех казахских праздников почётнейшее место занимает Наурыз. Наурыз – это праздник весны и начала нового года. Наурыз отмечается 22 марта. В прежние времена казахи началом Нового года называли улыс – куны днём всего племени. Отсюда традиция примирения между родственниками за праздничным столом, обмен подарками и пожеланиями благ. В этот день все люди одевают нарядную одежду. Главное ритуальное блюдо древнего праздника – наурыз – коже. Весной люди спешат обновиться физически и духовно: освобождаются от долгов, старых ненужных вещей, чинят жильё, колодцы, мирятся с соседями, приглашают гостей, одаривают родных.
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