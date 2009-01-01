Чем научный закон от юридического закона ответ

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Главное отличие научного закона от юридического в том, что первый носит в основном дескриптивный характер (то есть он описывает явления), а второй — нормативный (то есть он регламентирует поведение человека в обществе, в хозяйственных отношениях).Конечно, между ними есть большая разница и с точки зрения содержания, субъекта разработки и принятия. Научный закон создается учеными и закрепляется в специальных трудах (например, в диссертациях), публикуется в журналах, оглашается на конференциях. Юридический — разрабатывается государственными и муниципальными органами, управленческими структурами предприятия и фиксируется в виде правового акта.В некоторых случаях научные законы используются при разработке юридических. Например, если в ходе физических экспериментов определяются важнейшие свойства тех или иных промышленных материалов и фиксируются в виде научного закона, то его положения могут быть задействованы уже при юридическом закреплении стандартов выпуска соответствующих материалов.Подробнее: http://thedifference.ru/chem-otlichaetsya-nauchnyj-zakon-ot-yuridicheskogo/