Чем обусловлено активное развитие альтернативной энергетики в 21 веке
География
Чем обусловлено активное развитие альтернативной энергетики в 21 веке
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Исчерпаемость и невозобновимость топливных ресурсов
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