Чем обусловлено активное развитие альтернативной энергетики в XXI веке?
География
Чем обусловлено активное развитие альтернативной энергетики в XXI веке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Технический прогресс и всё
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