Чем отличается среднее образование от профессионального
Обществознание
Чем отличается среднее образование от профессионального
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Гость:
Разные вещи.. . сред-спец - это училище а сред-проф - это техникум подготовка специалистов разная
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