Чем отличается среднее образование от профессионального

Обществознание
Чем отличается среднее образование от профессионального
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Разные вещи.. .  сред-спец - это училище  а сред-проф - это техникум  подготовка специалистов разная
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