Чем отличается входящая в легкие кровь и выходящая из легких кровь? СРОЧНО!!!

Биология
Чем отличается входящая в легкие кровь и выходящая из легких кровь? СРОЧНО!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кровь входящая в легкие идет по легочной артерии и является венозной.Венозная кровь имеет темно-вишневый цвет и обедненная кислородом.Когда кровь выходит из легких,она изменяет свой цвет на ярко-красный,становится артериальной,обогащается кислородом и  поступает в легочные вены
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