Чем отличается слово дремлет от слова спит
Литература
Чем отличается слово дремлет от слова спит
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Когда дремлют, то находятся в состоянии полусна. спишь ночью, дремаешь днем часик-два сон это полноценный отдых, а дрём это времяприпровождение ну или отдых например между работой
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