Чем отличаються выгибы человеческого и конного позвоночника?(помогите пожалуйст??)

Биология
Чем отличаються выгибы человеческого и конного позвоночника?(помогите пожалуйст??)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне кажется что кони не могут нагебатся,а человек может)Или Сгибаться,выгибаться.Если я тебе помог напиши в комменте ок?
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