Гена хочет полностью собрать 160 марок серии Города России.Сейчас у него в 4 раз мен??ше марок этой серии.Сколько марок ему осталось собрать ?.

Математика

Гена хочет полностью собрать 160 марок серии Города России.Сейчас у него в 4 раз мен??ше марок этой серии.Сколько марок ему осталось собрать ?.

Автор: Гость