Гена хочет полностью собрать 160 марок серии Города России.Сейчас у него в 4 раз мен??ше марок этой серии.Сколько марок ему осталось собрать ?.

Математика
Гена хочет полностью собрать 160 марок серии Города России.Сейчас у него в 4 раз мен??ше марок этой серии.Сколько марок ему осталось собрать ?.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
160:4=40(марок)-осталось собрать. Ответ:40марок
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