чем отличаются фреска,картина,полотно и икона?

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чем отличаются фреска,картина,полотно и икона?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
фреска - это живопись по сырой штукатурке, картина - живописное изображение, полотно - это гладкая льняная ткань особого переплетения, ну а икона ты наверно знаешь что такое вот и различай)))))
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