Чем питаются лягушки и как они захватывают пищу помогите плиз

Гость: Гость:

Пока головастик не вырастет во взрослую лягушку, он питается в основном водной растительностью. Взрослая лягушка – плотоядное животное: она питается мухами, комарами, червями и гусеницами, улитками, а также мелкими ракообразными и рыбами; у некоторых из этих существ твёрдый панцирь, который лягушка разгрызает при помощи своих зубов. У лягушек очень длинный язык: он закреплён во рту особым образом, не так, как у других животных, и лягушка может высунуть его изо рта на несколько сантиметров. Он весь покрыт клейкой жидкостью, и, когда лягушка видит поблизости насекомое, она “выстреливает” языком в его сторону: насекомое прилипает и становится добычей лягушки. Захватывают, языком