Сформулируйте основные принципы, на которых основывалась система образования пр?? Александре 1
История
Сформулируйте основные принципы, на которых основывалась система образования пр?? Александре 1
Ответ(ы):
Гость:
Александр I провёл реформу образования (1803 г.) Выводы из Указа - - преемственность учебных заведений (новое сменяло старое, но оставляло хорошие элементы в образовании) - низшие ступени образования стали бесплатными - убрали сословия Создали лицеи, 5 университетов.
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