Расскажите о ядовитых паслёновых растениях
Биология
Расскажите о ядовитых паслёновых растениях
Ответ(ы):
Гость:
Белена и дурман. Они содержат ядовитые алколоиды, которые в мизерных количествах используют в медицине при сердечной недостаточности.
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