Буква я обозначает один звук Или те же звуки что я в слове мяч Выпишите эти слова с??мья Маяк моряк пять
Русский язык
Буква я обозначает один звук Или те же звуки что я в слове мяч Выпишите эти слова с??мья Маяк моряк пять
Ответ(ы):
Гость:
Я точно не понял что ты написал... Но буква "я" имеет два звука только в том случае, если она стоит впереди(якорь, яблоко), если она стоит после гласной(стоят), и после "ь" или "ъ" (обезьяна).
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