Решги уравнение 98756+х:6=101696
Математика
Решги уравнение 98756+х:6=101696
Ответ(ы):
Гость:
98756+x:6=101696 x:6=101696-98756 x:6= 2940 x=2940×6 x=17640 Ответ: x=17640 Удачи!)
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