Написать программу в Паскале: Задан список участников соревнований по бегу и их р??зультаты. расположите результаты и фамилии участников в соответствии с местом.

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Написать программу в Паскале: Задан список участников соревнований по бегу и их р??зультаты. расположите результаты и фамилии участников в соответствии с местом.

Автор: Гость