Охотник столкнулся в лесу с медведем.От неожиданности они разбежались в разные стороны: охотник со скоростью 300 м/ мин,а медведь со скоростью 250 м/ мин.На каком расстоянии они окажутся друг от друга через 2 мин? через 5 мин?

Математика

Охотник столкнулся в лесу с медведем.От неожиданности они разбежались в разные стороны: охотник со скоростью 300 м/ мин,а медведь со скоростью 250 м/ мин.На каком расстоянии они окажутся друг от друга через 2 мин? через 5 мин?

Автор: Гость