Охотник столкнулся в лесу с медведем.От неожиданности они разбежались в разные стороны: охотник со скоростью 300 м/ мин,а медведь со скоростью 250 м/ мин.На каком расстоянии они окажутся друг от друга через 2 мин? через 5 мин?
Математика
Охотник столкнулся в лесу с медведем.От неожиданности они разбежались в разные стороны: охотник со скоростью 300 м/ мин,а медведь со скоростью 250 м/ мин.На каком расстоянии они окажутся друг от друга через 2 мин? через 5 мин?
Ответ(ы):
Гость:
250+300=550м за одну минуту. 550 умножаем на 2=1100м за 2 минуты. 550 умножаем на 5=2750м за 5 минут.
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