Опишите спектакль, который произвёл на вас самое сильное впечатление.Какие виды искусств в нём были задействованы.

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Опишите спектакль, который произвёл на вас самое сильное впечатление.Какие виды искусств в нём были задействованы.
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Гость:
Буратино было очень интересно ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО  .ХОРЕОГРАФИЯ КИНОИСКУССТВО
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