Помогите пж с двумя заданиями 608 и 609

Математика
Помогите пж с двумя заданиями 608 и 609
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Гость:
Вообщем пропорцией можно год                                        Га 2 года                                      12 х                                                 138   2:х= 12:138 х=138*2:12 х=23 года ответ: 23 года скосит одна косарка        это 608(незнаю правильно или нет как могла помогла) (55+30)*3 = 255 км  ответ 255 км расстояние           это 609    
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