Помогите пж с двумя заданиями 608 и 609

Гость: Гость:

Вообщем пропорцией можно год Га 2 года 12 х 138 2:х= 12:138 х=138*2:12 х=23 года ответ: 23 года скосит одна косарка это 608(незнаю правильно или нет как могла помогла) (55+30)*3 = 255 км ответ 255 км расстояние это 609