Серед 20 студентів розподіляють 12 квитків до театру і вісім у кіно . Яка ймовірні??ть того, що двоє друзів підуть в одне й те саме місце?

Математика

Серед 20 студентів розподіляють 12 квитків до театру і вісім у кіно . Яка ймовірні??ть того, що двоє друзів підуть в одне й те саме місце?

Автор: Гость