Серед 20 студентів розподіляють 12 квитків до театру і вісім у кіно . Яка ймовірні??ть того, що двоє друзів підуть в одне й те саме місце?
Математика
Серед 20 студентів розподіляють 12 квитків до театру і вісім у кіно . Яка ймовірні??ть того, що двоє друзів підуть в одне й те саме місце?
Ответ(ы):
Гость:
За формулою повної ймовірності отримуємо: де
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