Решите уравнения 8 7/20-(3,6+у)=1,94
Математика
Решите уравнения 8 7/20-(3,6+у)=1,94
Ответ(ы):
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Проверим: 8,35 - (3,6+2,81)=1,94 8,35- 6,41=1,94 1,94=1,94
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