Помогите с ответом. Необходимо название группы.

Окружающий мир
Помогите с ответом. Необходимо название группы.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
.черепаха и кракодил
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