Выпиши числительные. Поставь к ним вопросы. Пять, пятый. пятёрка, три, тройка, тройной, третий, десятый, десять, десяток. Два, двойня, двойка, двойной, вторая. Помогите :3 ПРОШУ

Русский язык
Выпиши числительные. Поставь к ним вопросы. Пять, пятый. пятёрка, три, тройка, тройной, третий, десятый, десять, десяток. Два, двойня, двойка, двойной, вторая. Помогите :3 ПРОШУ
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Гость:
Пять, три, десять, два. Вопрос-сколько?
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