Выпиши числительные. Поставь к ним вопросы. Пять, пятый. пятёрка, три, тройка, тройной, третий, десятый, десять, десяток. Два, двойня, двойка, двойной, вторая. Помогите :3 ПРОШУ

Русский язык

Выпиши числительные. Поставь к ним вопросы. Пять, пятый. пятёрка, три, тройка, тройной, третий, десятый, десять, десяток. Два, двойня, двойка, двойной, вторая. Помогите :3 ПРОШУ

Автор: Гость