Выпиши числительные. Поставь к ним вопросы. Пять, пятый. пятёрка, три, тройка, тройной, третий, десятый, десять, десяток. Два, двойня, двойка, двойной, вторая. Помогите :3 ПРОШУ
Русский язык
Выпиши числительные. Поставь к ним вопросы. Пять, пятый. пятёрка, три, тройка, тройной, третий, десятый, десять, десяток. Два, двойня, двойка, двойной, вторая. Помогите :3 ПРОШУ
Ответ(ы):
Гость:
Пять, три, десять, два. Вопрос-сколько?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Опишите спектакль, который произвёл на вас самое сильное впечатление.Какие виды искусств в нём были задействованы.
Математика
Математика
Серед 20 студентів розподіляють 12 квитків до театру і вісім у кіно . Яка ймовірні??ть того, що двоє друзів підуть в одне й те саме місце?
Математика