Перейти в режим "вставки" . Какая клавиша записана в выделенных клетках по вертика??и ? ( Page down) 1) дополнительная 2)специальная 3) управления курсором 4) функциональная
Информатика
Перейти в режим "вставки" . Какая клавиша записана в выделенных клетках по вертика??и ? ( Page down) 1) дополнительная 2)специальная 3) управления курсором 4) функциональная
Ответ(ы):
Гость:
Ответ на вопрос 2 мне учитель сказал ,потому что у меня тоже такой вопрос был
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