На прямоугольнике участке земли со сторонами 50 м и 30 м хотят разместить прямоугол??ный бассейн имеющий длину 20 м и ширину 7 м. Какую часть площади всего участка займет бассейн

Математика
На прямоугольнике участке земли со сторонами 50 м и 30 м хотят разместить прямоугол??ный бассейн имеющий длину 20 м и ширину 7 м. Какую часть площади всего участка займет бассейн
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
50*30=1500м²площадь уч.20*7=140м² площадь бассейна140/1500=14/150=7/75 участка

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