На прямоугольнике участке земли со сторонами 50 м и 30 м хотят разместить прямоугол??ный бассейн имеющий длину 20 м и ширину 7 м. Какую часть площади всего участка займет бассейн

Математика

На прямоугольнике участке земли со сторонами 50 м и 30 м хотят разместить прямоугол??ный бассейн имеющий длину 20 м и ширину 7 м. Какую часть площади всего участка займет бассейн

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