За 9 марок Нина заплатила 81 руб. марина за такие же марки заплатила 36 руб. Выбери во??рос на который ты можешь ответить не выполняет Никаких действий по какой цене покупает

Математика

За 9 марок Нина заплатила 81 руб. марина за такие же марки заплатила 36 руб. Выбери во??рос на который ты можешь ответить не выполняет Никаких действий по какой цене покупает

Автор: Гость