За 9 марок Нина заплатила 81 руб. марина за такие же марки заплатила 36 руб. Выбери во??рос на который ты можешь ответить не выполняет Никаких действий по какой цене покупает
Математика
За 9 марок Нина заплатила 81 руб. марина за такие же марки заплатила 36 руб. Выбери во??рос на который ты можешь ответить не выполняет Никаких действий по какой цене покупает
Ответ(ы):
Гость:
За сколько купила 1 марку Нина?
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