В каком году было отменено кормление?

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1555-1556 года - отмена системы кормлений. Раньше при боярском управлении на местах и осуществлении ими судебно-административных функций, бояре получали право собирать на свои нужды “корм” с подвластного населения (отсюда “кормление”). По сути дела это было предоставление права боярству взымать в свою пользу ренту-налог. После отмены этой системы в пограничных городах для управления войском назначались служилые люди - воеводы, со временем получившие судебно-административную власть. Во всех других местах выбирались земские старосты из зажиточных крестьян и верхушки торговых людей. Земские старосты занимались раскладкой налогов и повинностей и вершили судебные дела. Эта реформа усилила централизацию управления на местах, так как земские старосты подчинялись правительственным учреждениям. Надзор за деятельностью земских старост осуществляли губские старосты Самый важный адашевский «приговор» 1555 - 1556 гг. был посвящён кормлениям и службе. Правительство приступило к ликвидации кормлений уже в самом начале 50-х годов, и именно тогда были ликвидированы крупнейшие наместничества во внутренних уездах страны (Рязанское, Костромское и др.) . Но после взятия Казани бояре «возжелали богатства» , разобрали доходные кормления, а прочими кормлениями «государь пожаловал всю землю» , иначе говоря, знатнейшее дворянство. Новая широкая раздача кормлений имела место в связи с первыми успехами в Ливонской войне в 1558 г. Итак, «приговор» 1555 - 1556 гг. не ликвидировал систему кормлений одним ударом. Из - за противодействия бояр и знатных дворян, пользовавшихся привилегией замещать «кормленные» должности, отмена кормлений затянулась на многие годы. Перестройка органов местного управления была осуществлена в полной мере и в сравнительно короткий срок только на Севере, где на черносошных землях жило малочисленное крестьянское население и почти совсем отсутствовало землевладение феодалов. Суд и сбор податей прежде осуществляемые здесь кормленщиками, перешли в руки «излюбленных голов» , выбиравшихся населением. На черносошном севере земское самоуправление дало наибольшие преимущества не дворянам, а купцам промышленникам и богатым крестьянам. Земские органы наделялись довольно широкими полномочиями (административными, судебными, финансовыми) . Они защищали на местах интересы зарождавшегося «третьего сословия» - волостной и посадской верхушки, в первую очередь. Земская реформа, проведенная правительством Адашева, в целом как бы завершила общую перестройку аппарата государственного управления на новых сословных началах. В центральных уездах земская реформа, начатая еще в 1539г. , носила с самого начала продворянский характер. Правительство передало надзор за местным управлением губным старостам и городовым приказчикам, которых избирали из своей среды провинциальные дворяне. Губные старосты, а не наместники-кормленщики должны были теперь вершить суд по важнейшим уголовным делам. Деятельностью губных старост непосредственно руководил Разбойный приказ в Москве. Позднее в ведение губных старост перешли и другие вопросы местного управления. В лице губных старост уездные дворяне получали орган, защищавший их сословные интересы. В распоряжении государства не было еще ни кадров администрации, ни денег, чтобы платить жалование за гражданскую службу. Поэтому губные и земские старосты исполняли свои обязанности бесплатно. Реформы шли трудно. Пожилые и не очень здоровые люди, избранные губными старостами (предписано избирать лишь тех дворян, кто не был способен к военной службе) , не горели желанием бросать свои имения и бесплатно исполнять свои трудные административные обязанности. Многие отказывались целовать крест, без чего нельзя было вступить в должность, некоторые уезжали из своих уездов в Москву. Новоявленных администраторов приходилось ловить, сажать на время в тюрьму и насильно отправлять в свои уезды.