С двух станций одновременно на встречу друг другу выехали два поезда. Скорость пе??вого поезда 58км/ ч . скорость второго на 4 км/ч больше. через 4 часа расстояние между поездами было равно 158

Математика
С двух станций одновременно на встречу друг другу выехали два поезда. Скорость пе??вого поезда 58км/ ч . скорость второго на 4 км/ч больше. через 4 часа расстояние между поездами было равно 158
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
58*4= 232 это расстояние первого поезда за 4 часа 62*4=248 это второй поезд расстояние между ними 158 а расстояние между станциями сумма всех этих расстояний 232+248+158=638
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решги уравнение 98756+х:6=101696
Ответить
Математика
За 9 марок Нина заплатила 81 руб. марина за такие же марки заплатила 36 руб. Выбери во??рос на который ты можешь ответить не выполняет Никаких дейс...
Ответить
История
В каком году было отменено кормление?
Ответить
Информатика
Написать программу в Паскале: Задан список участников соревнований по бегу и их р??зультаты. расположите результаты и фамилии участников в соответс...
Ответить
Математика
Охотник столкнулся в лесу с медведем. От неожиданности они разбежались в разные с??ороны: охотник со скоростью 300 м/ мин, а медведь со скоростью 2...
Ответить