С двух станций одновременно на встречу друг другу выехали два поезда. Скорость пе??вого поезда 58км/ ч . скорость второго на 4 км/ч больше. через 4 часа расстояние между поездами было равно 158
Математика
С двух станций одновременно на встречу друг другу выехали два поезда. Скорость пе??вого поезда 58км/ ч . скорость второго на 4 км/ч больше. через 4 часа расстояние между поездами было равно 158
Ответ(ы):
Гость:
58*4= 232 это расстояние первого поезда за 4 часа 62*4=248 это второй поезд расстояние между ними 158 а расстояние между станциями сумма всех этих расстояний 232+248+158=638
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