Андрей прочитал повесть за два дня. В первый день он прочитал 18 страниц .э то на 10 с??раниц меньше ,чем он прочитал во второй день. Сколько страниц в повести ?

Математика

Андрей прочитал повесть за два дня. В первый день он прочитал 18 страниц .э то на 10 с??раниц меньше ,чем он прочитал во второй день. Сколько страниц в повести ?

Автор: Гость