Андрей прочитал повесть за два дня. В первый день он прочитал 18 страниц .э то на 10 с??раниц меньше ,чем он прочитал во второй день. Сколько страниц в повести ?
Математика
Андрей прочитал повесть за два дня. В первый день он прочитал 18 страниц .э то на 10 с??раниц меньше ,чем он прочитал во второй день. Сколько страниц в повести ?
Ответ(ы):
Гость:
1)18+10=28 - во 2 день прочитал Андрей 2)28+18=46 - страниц в повести Ответ:46 страниц всего в повести
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Буква я обозначает один звук Или те же звуки что я в слове мяч Выпишите эти слова с??мья Маяк моряк пять
Химия
Процессу диссоциации нитрата железа(III) соответствует уравнение: 1) Fe(No3)2 = Fe+2No3 2) Fe+3No3 = Fe(NO3)3 3) Fe(No3)3 = Fe+3NO3 4) Fe2(...
Математика
Из поселка в город сначала выехала грузовая машина ,а через некоторое время в том ??е направлении выехали легковая машина скорость грузовой машины ...
Математика