Клуб купил одинаковое число лыж и коньков пара коньков стоит 6 долларов а пара лыж 9 долларов сколько стоят отдельно коньки и лыжи если за всю покупку заплатили 900 долларов

Математика

Клуб купил одинаковое число лыж и коньков пара коньков стоит 6 долларов а пара лыж 9 долларов сколько стоят отдельно коньки и лыжи если за всю покупку заплатили 900 долларов

Автор: Гость