Клуб купил одинаковое число лыж и коньков пара коньков стоит 6 долларов а пара лыж 9 долларов сколько стоят отдельно коньки и лыжи если за всю покупку заплатили 900 долларов
Математика
Клуб купил одинаковое число лыж и коньков пара коньков стоит 6 долларов а пара лыж 9 долларов сколько стоят отдельно коньки и лыжи если за всю покупку заплатили 900 долларов
Ответ(ы):
Гость:
1. 9+6=15 дол стоят коньки и лыжи вместе2, 900/15=60 пар3, 60*9=540 дол. стоят лыжи4, 60*6=360 стоят коньки
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