Чем почки древесных и кустарниковых пород отличаются от почек травянистых растений

Гость: Гость:

Вегетативная почка состоит из укороченного стебля и расположенных на нем зачаточных листьев. Листья сложены вдоль или свернуты в трубочку. Иногда в пазухах листьев можно обнаружить крохотные зачаточные пазушные почки. Внутри почки на верхушке стебля находится конус нарастания. Благодаря делению, росту и изменению его клеток растет стебель, образуются новые листья и почки. В генеративных (цветочных) почках на стебле, кроме зачаточных листьев, находятся зачатки цветков или одного цветка. Это хорошо видно у бузины, каштана, сирени. Генеративные почки многих древесных растений отличаются от вегетативных размерами и формой: они более крупные и нередко - округлые. Почки древесных и кустарниковых растений снаружи покрыты плотными кожистыми почечными чешуями.