Чем покрыта внешняя и внутренняя поверхности створок раковины молюсков?
Биология
Чем покрыта внешняя и внутренняя поверхности створок раковины молюсков?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тремя слоями: 1 роговое вещество 2 слой карбонат кальция и 3 из перламутровый А вообще из извести
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