Вычисли значения выражений 1) 54*32+184*13-7*12; 2) 54*(32+184)*13-7*12; 3) 54*(32+184)*(13-7)*12 Проверь свои ответы. Сумма значений всех выражений равна 995392.
Математика
Вычисли значения выражений 1) 54*32+184*13-7*12; 2) 54*(32+184)*13-7*12; 3) 54*(32+184)*(13-7)*12 Проверь свои ответы. Сумма значений всех выражений равна 995392.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 4036 2) 151548 3) 839808 и все в месте = 995392
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