Розтлумачити фразеологізм "чорна земля, а білий хліб родить"

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Земля издавна считалась источником жизни, матерью всего живого, в том числе и человека. В православии образ матери-земли сблизился с образом Богородицы, поэтому с землей обращались с особым почтением и осторожностью. "Чёрная земля да белый хлеб родит" - этот фразеологизм свидетельствуют о первостепенной роли земли для жизнедеятельности людей и уважительном отношении к ней русского народа.