Розтлумачити фразеологізм "чорна земля, а білий хліб родить"
Українська мова
Розтлумачити фразеологізм "чорна земля, а білий хліб родить"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Земля издавна считалась источником жизни, матерью всего живого, в том числе и человека. В православии образ матери-земли сблизился с образом Богородицы, поэтому с землей обращались с особым почтением и осторожностью. "Чёрная земля да белый хлеб родит" - этот фразеологизм свидетельствуют о первостепенной роли земли для жизнедеятельности людей и уважительном отношении к ней русского народа.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Литература
История
Помогите!!!Срочно!!!! Вспомните,какую цель ставил перед участниками Крестовых пох??дов папа Урбан II. Была ли она достигнута??