Нужно сочинить сочинение про кошку

Гость: Гость:

Кошка Даша. У меня есть кошка. Её зовут Даша. Она светло-коричневая с серенькими пятнышками. У Дашки очень добрые глазки! Она жизнерадостная кошка. Очень любит, когда с нею играют, особенно в догонялки. Моя кошка любит спать на подоконнике. Даша-заботливая мама, она очень внимательна к своим котятам. Я очень люблю свою кошечку!