Нужно сочинить сочинение про кошку

Литература
Нужно сочинить сочинение про кошку
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кошка Даша. У меня есть кошка. Её зовут Даша. Она светло-коричневая с серенькими пятнышками. У Дашки очень добрые глазки! Она жизнерадостная кошка. Очень любит, когда с нею играют, особенно в догонялки. Моя кошка любит спать на подоконнике. Даша-заботливая мама, она очень внимательна к своим котятам. Я очень люблю свою кошечку!
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