Чем современные учителя отличаются от учителей довоенного времени?

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Чем современные учителя отличаются от учителей довоенного времени?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наши современные учителя, не такие строгие,как в  довоенное время.
Гость:
учителя  довоенного времени были  очень  строги и  добивались  от  учеников  как  можно больше  знании  так  же говорят что  они одевались не по  моде
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