Чем современные учителя отличаются от учителей довоенного времени?
Русский язык
Чем современные учителя отличаются от учителей довоенного времени?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наши современные учителя, не такие строгие,как в довоенное время.
Гость:
учителя довоенного времени были очень строги и добивались от учеников как можно больше знании так же говорят что они одевались не по моде
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